Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Его политик озвучил во время выступления на федеральном конгрессе профсоюза Verdi, сообщает РИА Новости.

«Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров», — заявил Шольц.

Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».