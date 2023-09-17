В Китае определили красную линию в отношениях с США

Вопрос о статусе Тайваня остается главной красной чертой в отношениях Китая и Соединенных Штатов, за которую нельзя переступать, заявил на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава МИД КНР Ван И. По его словам, которые были опубликованы на сайте ведомства, никто не сможет остановить Китай на пути его развития.

Тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Развитие Китая имеет мощную эндогенную движущую силу и следует неизбежной исторической логике. Его невозможно остановить. Законного права китайского народа на развитие не может лишить никто, — сказал Ван И.

В МИД Китая рассказали, что стороны в ходе диалога пытались найти пути улучшения двусторонних отношений. Так, Ван И и Салливан договорились продолжать реализацию консенсуса, который был достигнут в рамках саммита «Большой двадцатки». Кроме этого, они согласовали проведение китайско-американских консультаций по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Как писали ранее авторы китайского издания Global Times, США пересекли красную линию, пообещав Тайваню предоставить военную помощь. В материале говорится, что Китай в ответ на это не будет ограничиваться простыми заявлениями.