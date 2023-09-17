Лукашенко назвал единственную «красную линию» для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства, сделал ряд заявлений по ключевым вопросам внутренней и международной повестки. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что желает народам соседних стран только мира, добра и счастья. Он добавил, что в настоящее время «мир настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям».

Жителям Белоруссии чужого не надо, заметил президент. Вместе с тем, добавил он, в случае агрессии белорусы не будут рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых линий.

По его словам, у страны есть только одна линия - государственная граница. Он уточнил, что Белоруссии есть чем ответить в случае ее пересечения противником.