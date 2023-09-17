Трамп сказал, как Украина могла бы избежать боевых действий

Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.