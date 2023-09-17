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Трамп сказал, как Украина могла бы избежать боевых действий

Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Трамп сказал, как Украина могла бы избежать боевых действий
© globallookpress.com

Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

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Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

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