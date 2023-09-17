Трамп сказал, как Украина могла бы избежать боевых действий
Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.
Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.