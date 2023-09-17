Минздрав Ливии и ООН назвали число жертв наводнения с разницей в 3,5 раза

Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что в результате наводнения на северо-востоке республики погибло более 3,2 тысячи человек. Глава ведомства Усман Абдель Джалиль, слова которого приводит Al-Hadath, призвал доверять только статистике Правительства национального единства, так как ООН озвучила цифру в 3,5 раза больше — 11,3 тысячи жертв.

Число погибших на данный момент составляет 3 252, — сообщил чиновник.

По данным правительства, в Дерне из-за наводнений пострадали 1,5 тысячи зданий. Сейчас профильные ведомства занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия, добавил Усман Абдель Джалиль.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Сильнее всего пострадал город Дерна, там разрушены две плотины. Затопленными оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты.