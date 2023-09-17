Европарламент поддержал предложение увеличить оборонный бюджет

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии увеличить оборонный бюджет на 2024 год. Об этом сообщает Euractiv.

Издание отмечает, что поддержка была выказана на фоне украинского кризиса, и невзирая на то, что финансовые ресурсы Евросоюза ограничены.

«Согласно компромиссному соглашению по бюджету ЕС на 2024 год, переговорщики парламента хотели бы увидеть увеличение Европейского фонда обороны (EDF) на 625 миллионов евро и дополнительные 45 миллионов евро на военную мобильность», - пишет Euractiv.

Данное соглашение является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией.