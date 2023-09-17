Работа российских спасателей в Ливии попала на видео
Специалисты МЧС России осуществляют поисковые и аварийно-спасательные работы в ливийском городе Дерна. Они задействованы на наиболее сложных участках, которые требуют особого снаряжения и профессионализма. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.
Циклон «Даниэль» повредил в Дерне порядка 900 зданий, разрушил объекты городской инфраструктуры. Сотни машин получили повреждения и были смыты в море.
В МЧС отметили, что сотрудники центра «Лидер» помогают местным коллегам, производят откачку воды из затопленных подвалов и поиск тел погибших.
Российские спасатели также производят очистку береговой линии, уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Ливии были развернуты аэромобильный госпиталь отряда Центроспас и автономный полевой лагерь. В общей сложности в страну прибыли 50 специалистов.