Работа российских спасателей в Ливии попала на видео

Специалисты МЧС России осуществляют поисковые и аварийно-спасательные работы в ливийском городе Дерна. Они задействованы на наиболее сложных участках, которые требуют особого снаряжения и профессионализма. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Циклон «Даниэль» повредил в Дерне порядка 900 зданий, разрушил объекты городской инфраструктуры. Сотни машин получили повреждения и были смыты в море.

В МЧС отметили, что сотрудники центра «Лидер» помогают местным коллегам, производят откачку воды из затопленных подвалов и поиск тел погибших.

Российские спасатели также производят очистку береговой линии, уточнили в министерстве.