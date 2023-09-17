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Пентагон: сбитый в феврале над США аэростат КНР не собирал разведданные

Китайский аэростат, сбитый в начале февраля в воздушном пространстве Соединенных Штатов, не собирал разведданные и не передавал их в КНР, рассказал глава КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон объяснил действия сбитого в феврале над США аэростата КНР
© globallookpress.com

Журналисты напомнили генералу об инциденте с метеозондом и попросили уточнить, занимался ли аппарат разведывательной деятельностью над территорией США.

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Милли отметил, что зонд предположительно был предназначен для разведывательных действий, на нем была установлена соответствующая аппаратура.

Вместе с тем, подчеркнул генерал, в Пентагоне уверены в том, что аппарат «не собирал никаких разведданных и не передавал никаких разведданных обратно в Китай».

По его словам, сильный ветер мог сбить зонд с курса. Он добавил, что двигатель, устанавливаемый на аппаратах такого типа, не всегда способен справиться с ветром на больших высотах.

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