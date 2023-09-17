Трамп оценил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит на президентских выборах 2024 года. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
Ведущий прямо спросил Трампа, «существует ли какой-либо сценарий», при котором тот будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью.
«Нет», - ответил Трамп.
22-я поправка к Конституции США говорит, что один и то же человек может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков. Поправка была принята в 1947 году после 12-летнего правления Франклина Рузвельта.
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