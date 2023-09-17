Трамп оценил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит на президентских выборах 2024 года. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

Ведущий прямо спросил Трампа, «существует ли какой-либо сценарий», при котором тот будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью.

«Нет», - ответил Трамп.