$96.63+0.47103.04-0.19

Трамп оценил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит на президентских выборах 2024 года. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

Трамп оценил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году
© globallookpress.com

Ведущий прямо спросил Трампа, «существует ли какой-либо сценарий», при котором тот будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью.

«Нет», - ответил Трамп.

22-я поправка к Конституции США говорит, что один и то же человек может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков. Поправка была принята в 1947 году после 12-летнего правления Франклина Рузвельта.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости