В Белом доме сообщили детали встречи Салливана и Ван И

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также стороны обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности и иные темы.

«США отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились проводить консультации на высоком уровне по ключевым направлениям для США и КНР.

До этого агентство Reuters распространило информацию, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Также сообщалось, что Китай вводит санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin в связи с поставками вооружений Тайваню.