США провели переговоры с Китаем

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главной Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И. Об этом сообщает Reuters.

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Переговоры прошли на Мальте. Агентство уточняет, что переговоры прошли на выходных 16-17 сентября. О теме переговоров ничего не сообщается.