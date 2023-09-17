$96.63+0.47103.04-0.19

В ЦТАК сообщили, что отношения КНДР и России переживают новый период расцвета

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходил на фоне начала нового периода развития дружеских отношений между странами. Об этом сообщается в материале Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Итоги визита северокорейского лидера подвели в воскресенье, 17 сентября.

«В атмосфере тепла и радушия город встречал уважаемого товарища Ким Чен Ына в то время, когда в истории развития отношений КНДР и РФ открывается новый период расцвета дружбы, солидарности и сотрудничества», — следует из статьи на сайте агентства.

Так, Ким Чен Ын высоко оценил развитие Вооруженных сил России, защищающих независимые права страны.

Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией

До этого глава Минприроды Александр Козлов подчеркнул, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился. Глава КНДР находится на территории РФ в течение шести дней.

Также Ким Чен Ыну во Владивостоке подарили бронежилет и набор беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

23
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости