Украинцев предупредили о риске остаться без света и воды

По мнению Соскина, негативные последствия могут наступить из-за утраты Каховской ГЭС. Из-за ее неработоспособности упадут мощности всех остальных станций. Помимо этого, Украина не получает доступ к Запорожской АЭС.

Политолог предупредил, что без жизненно необходимых ресурсов останутся Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, а также украинская столица Киев и Львов. «Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — заявил Соскин.