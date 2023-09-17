Президент Ирана примет участие в Генассамблее ООН

Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в США в воскресенье вечером. Он будет участвовать в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке , сообщает агентство Tasnim.

Эбрахим Раиси проведет ряд встреч с главами государств и высшими должностными лицами на полях мероприятия. Также он примет участие во встрече с экспатриантами и иранскими бизнесменами, проживающими в США.