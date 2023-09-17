Президент Ирана примет участие в Генассамблее ООН
Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в США в воскресенье вечером. Он будет участвовать в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство Tasnim.
Эбрахим Раиси проведет ряд встреч с главами государств и высшими должностными лицами на полях мероприятия. Также он примет участие во встрече с экспатриантами и иранскими бизнесменами, проживающими в США.
«Президент Ирана намерен выступить с обращением к Генеральной ассамблее ООН во вторник», - информирует Tasnim.
19 сентября в Нью-Йорке 19 сентября стартует неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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