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В США раскритиковали Илона Маска за «дружбу» с Россией

Профессор Йельского университета (США) Тимоти Снайдер в статье для газеты The Guardian раскритиковал бизнесмена Илона Маска за мнимую дружбу с Россией.

Ученый напомнил, что в ближайшее время должна выйти в свет новая биография Илона Маска. В ней рассказывается о жизни и деятельности предпринимателя, в частности, упоминается эпизод с отказом от расширения зоны покрытия системы спутниковой связи Starlink на территорию Крыма.

По мнению профессора, отказавшись помочь ВСУ в 2022 году, испугавшись заверений Москвы о том, что за ударом по российскому кораблю последует ядерный удар, Маск тем самым протянул руку России. При этом он был искренне уверен, что спас мир от Армагеддона.

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Вместе с тем, подчеркнул Снайдер, украинские военные за прошедшие месяцы провели десятки операций в Крыму, в том числе, «весьма впечатляющих». Ни за одной из них не последовал удар с помощью стратегических вооружений.

По оценке американского историка, угрозы ядерным оружием являются частью пропагандистской кампании, направленной на запугивание Киева и его западных союзников, принуждение их к миру.

Ученый подчеркнул, что в конечном итоге действия Маска не уменьшили, а увеличили вероятность эскалации конфликта, разрастания его до ядерного.

Таким образом, резюмировал Снайдер, автор биографии предпринимателя прославил человека, который поддался пропаганде, внес в общественное пространство опасные идеи, нанес реальный вред западным институтам.

Напомним, что западные эксперты постоянно упрекают Россию в ядерном шантаже при том, что российские официальные лица неоднократно отвергали подобные обвинения, заявляли о том, что Москва не планирует наносить ядерные удары по Украине или западным странам.

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