В Венгрии заявили о желании завершения российско-украинского конфликта

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за скорейшее прекращение вооруженного российско-украинского конфликта, потому что не хочет, чтобы там гибли живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в украинскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, позиция Венгрии по российско-украинскому конфликту является уникальной, ведь Будапешт «хотел бы мира как можно скорее».

Он утверждает, что данная позиция вытекает из конкретной ситуации, а именно из того, что на Украине существует большая венгерская община, членов которой мобилизуют, после чего они погибают.

«Мы больше не хотим терять жизни венгров», — отметил Сийярто.

До этого глава венгерского МИД заявил, что Венгрия — одна из немногих стран Европейского союза, которая последовательно выступает за прекращение конфликта на Украине. По его словам, неевропейские государства ожидают, что подобная позиция возобладает внутри объединения.