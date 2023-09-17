В Болгарии фермеры планируют акцию протеста

В Болгарии фермеры хотят перекрыть дороги из-за снятия эмбарго на зерно Украины
Болгарские фермеры планируют на понедельник, 18 сентября, массовые акции протеста по причине возобновления импорта в страну украинского зерна. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
В планах у фермеров блокировка дорог и пограничных переходов.
Ситуацию прокомментировал премьер-министр Болгарии Николай Денков.
«Я не веду переговоров с террористами», — высказался болгарский премьер по планам работников агропромышленной отрасли.
Также Денков назвал доводы фермеров несостоятельными.
«Представители аграрного сектора не могут утверждать, что государство не заботится о нем, когда государство дает более 2 млрд левов. Они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям...», — пояснил политик.
Премьер-министр рекомендовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а затем запрещать украинские товары.
Весной румынские фермеры угрожали начать общенациональную забастовку из-за украинского зерна.