Тегеран предложил варианты гарантий безопасности между Сирией и Турцией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил, чтобы Москва и Тегеран выступили в качестве гарантов безопасности между Сирией и Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одним из вопросов, связанных с Сирией, является проблема безопасности сирийско-турецкой границы.

На последней встрече в Москве в четырехстороннем формате на уровне глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции Тегеран предложил, чтобы Сирия и Турция самостоятельно договорились о выводе турецких войск с территории Сирии».

По его мнению, в таком случае Турция должна вывести свои вооруженные силы из Сирии, Дамаск должен разместить свои войска на границе, чтобы исключить нападение на турецкую сторону. Иран и Россия должны выступить в качестве гарантов для обеих сторон.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает вести вместе с Россией и Ираном переговоры с целью нормализации отношений с Сирией.