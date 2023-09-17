Британских летчиков накажут за сотрудничество с Китаем

Ветераны ВВС Соединенного Королевства, принимающие участие в обучении военных летчиков в Китае, столкнутся с уголовным преследованием после возвращения на родину, рассказал в интервью The Daily Telegraph глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

«Любой, кто действует против интересов королевства путем обучения военных из стран-конкурентов, теперь может ожидать преследования и привлечения к ответственности», - подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что правительство внесло изменения в законодательство после того, как в СМИ появились публикации об отъезде в Китай 30 бывших военных летчиков.

Зарплата бывших пилотов, задействованных в обучении летчиков НОАК, составляет порядка 250 тыс. фунтов стерлингов (29,9 млн рублей) в месяц, сообщает Express.

По данным газеты, они были наняты через южноафриканскую компанию. На базах в КНР они обучают китайских летчиков особенностям западной тактики, рассказывают об уязвимых местах самолетов НАТО.