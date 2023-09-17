Президент Южной Кореи пригрозил КНДР "концом режима" в случае ядерного удара

"В будущем американское расширенное сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут обсуждать, решать и действовать сообща. Мы укрепим потенциал по сдерживанию и реагированию на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - добавил Юн Сок Ёль.