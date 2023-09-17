На Украине умер бывший глава Херсонской администрации

Геннадий Лагута, занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области, умер. Об этом сообщил назначенный властями Украины нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.

© Соцсети

"Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.

В то же время издание "Страна" сообщило, что это было самоубийство. По его данным, многие возлагали на бывшего чиновника ответственность за то, что часть Херсонской области перешла под контроль российских войск.