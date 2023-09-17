В Берлине активисты измазали краской Бранденбургские ворота
Экоактивисты, представляющие движение "Последнее поколение", нанесли краску на Бранденбургские ворота, одну из главных достопримечательностей Берлина. Об этом организация рассказала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России).
"Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", - отчитались экоактивисты о своих "подвигах".
Известно, что вандализму со стороны "Последнего поколения" подверглась и находящаяся поблизости Парижская площадь, которую также измазали краской.
Напомним, что экоактивисты "Последнего поколения" настаивают на отказе от использования углеводородов.