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В Берлине активисты измазали краской Бранденбургские ворота

Экоактивисты, представляющие движение "Последнее поколение", нанесли краску на Бранденбургские ворота, одну из главных достопримечательностей Берлина. Об этом организация рассказала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России).

В Берлине активисты измазали краской Бранденбургские ворота
© Российская Газета

"Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", - отчитались экоактивисты о своих "подвигах".

Известно, что вандализму со стороны "Последнего поколения" подверглась и находящаяся поблизости Парижская площадь, которую также измазали краской.

Напомним, что экоактивисты "Последнего поколения" настаивают на отказе от использования углеводородов.