В США заявили о гражданской войне внутри Конгресса

Конгрессмены-республиканцы находятся в состоянии гражданской войны из-за споров вокруг согласования бюджета США, которые могут привести к приостановке работы правительства. Об этом заявил руководитель фракции Демократической партии в палате представителей Хаким Джеффрис, передает New York Post.
По его словам, наиболее радикально настроенные члены Республиканской партии пригрозили сместить с должности спикера палаты Кевина Маккарти в случае, если он не согласится с их требованиями. Политик подчеркнул, что междоусобица среди республиканцев, которые контролируют нижнюю палату Конгресса США, может привести к закрытию значительной части правительственных органов и учреждений.
«Давайте внесем ясность: республиканцы в палате представителей находятся в разгаре гражданской войны», — подчеркнул Джеффрис.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американскими сенаторами из Демократической и Республиканской партий, чтобы обсудить угрозы ряда республиканцев заблокировать принятие проекта бюджета в случае, если в него будет включен новый пакет помощи Украине. Сообщалось, что Зеленский рассчитывает заручиться обещанием обеих партий продолжить поддержку Киеву.