Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times рассказал о текущей региональной повестке. Он отметил, что западным лидерам следует сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения украинского конфликта.

Президент отметил, что сложно назвать сроки окончания противостояния на Украине. Он добавил, что конфликт может значительно растянуться по времени.

По его мнению, возможна также эскалация конфликта и его разрастание до ядерной войны. На этом фоне, заметил Саули Ниинистё, критикам не следует ругать лидеров западных стран за то, что те опасаются поставлять ВСУ дальнобойные ракеты, самолеты и другие современные вооружения.

«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет», - подчеркнул политик.

По его словам, после окончания холодной войны жизнь европейцев постепенно улучшилась. Они привыкли жить в мире, поверили в то, что армия не требуется. Он добавил, что сложно представить, «какой будет жизнь, когда у нас снова будет мир».