НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине
НАТО не видит политических условий для мирных переговоров и разрешения украинского конфликта. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передаёт РИА Новости.
«Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров», - сказал он.
По его мнению, «хорошей основой» для мира является «план из десяти пунктов Зеленского».
Джоанэ также добавил, что у президента США Джо Байдена есть формула мира, которой придерживается НАТО: «нет решения по Украине без Украины».
Ранее в Госдуме заявили, что «формула мира» Зеленского и США на самом деле является формулой войны до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли.
Рамблер: главные новости