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НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине

НАТО не видит политических условий для мирных переговоров и разрешения украинского конфликта. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передаёт РИА Новости.

НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине
© РИА Новости

«Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров», - сказал он.

По его мнению, «хорошей основой» для мира является «план из десяти пунктов Зеленского».

Джоанэ также добавил, что у президента США Джо Байдена есть формула мира, которой придерживается НАТО: «нет решения по Украине без Украины».

Ранее в Госдуме заявили, что «формула мира» Зеленского и США на самом деле является формулой войны до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли.

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