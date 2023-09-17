НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине

НАТО не видит политических условий для мирных переговоров и разрешения украинского конфликта. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передаёт РИА Новости.

«Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров», - сказал он.

По его мнению, «хорошей основой» для мира является «план из десяти пунктов Зеленского».

Джоанэ также добавил, что у президента США Джо Байдена есть формула мира, которой придерживается НАТО: «нет решения по Украине без Украины».