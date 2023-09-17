Президент Финляндии вспомнил свою беседу с Путиным

Глава Финляндии Саули Ниинисто решил проверить президента РФ Владимира Путина на их встрече в феврале 2022 года, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». По его словам, российский президент более получаса говорил о российской культуре.
«Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times. Ниинисте заявил, что Путин знает все о России.
Ранее глава Финляндии сообщил, что Западу необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие.