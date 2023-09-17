Президент Финляндии вспомнил свою беседу с Путиным

«Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times. Ниинисте заявил, что Путин знает все о России.