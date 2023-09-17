В США рассказали о лицемерии Запада по отношению к украинскому конфликту

Западные страны делают вид, что Россия проигрывает Украине в текущем конфликте, рассказал в своем видеоблоге на YouTube американский журналист Гарланд Никсон.

«На Западе притворяются, что Россия проигрывает, что России нечем сражаться», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, это не соответствует действительности, так как если бы русские проигрывали, то проявляли бы признаки отчаяния, страха. Этого не происходит, добавил он.

Также о том, что инициатива находится в руках России, свидетельствует тот факт, что ВС РФ действуют уверенно, по плану, не отклоняются от курса, констатировал аналитик.

Напомним, что ВСУ начали летнюю кампанию 4 июня. Киев бросил на линию противостояния свежие бригады, подготовленные в полевых лагерях как на Украине, так и в западных странах.