СМИ: ВОЗ пытается добиться от КНР полной информации о происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что Пекин не предоставил полной информации о коронавирусе. Поэтому организация оказывает давление на КНР. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Financial Times.

«Мы оказываем давление на Китай, чтобы они предоставили полный доступ», - сказал он.

По его словам, ВОЗ хочет отправить делегацию в Китай для расследования причин появления Covid-19. Гебрейесус просит лидеров стран ставить данный вопрос на встречах с китайскими чиновниками.

На сегодня у ВОЗ нет ответа, как появился вирус. Но глава организации уверен, что ответ будет дан и «это вопрос времени». Выяснение всех обстоятельств позволит предотвратить следующую пандемию.

В 2021 году международная миссия уже побывала в Ухане. Она высказала гипотезу, что COVID-19 могли распространить летучие мыши. Через другое животное вирус передался человеку.