В Британии не считают правильным разрывать отношения с Китаем

«Есть люди, которые выступают за то, чтобы игнорировать Китай, делать вид, что его не существует, не разговаривать с ним, не иметь своего посольства в Пекине и не иметь китайского посольства в Великобритании. Это не является убедительной альтернативой», — сказал Клеверли.