Пашинян сообщил о содержании письма Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал на брифинге о ключевых вопросах внутренней и международной повестки. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заметил, что внешняя политика республики прозрачна, она не может изменить вектор. Он пояснил, что политика всегда ориентирована в в соответствии с государственными интересами страны.

По его словам, в ходе встречи в Гранаде не планируется подписание каких-либо документов с Азербайджаном. Вместе с тем, есть надежда на то, что «интенсивные переговоры продолжатся и стороны придут к решению проблемы».

Пашинян отметил, что накануне направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил позицию своей страны по ситуации в регионе. Премьер уточнил, что ранее, в ходе встреч с российским коллегой, высказывал эту позицию.