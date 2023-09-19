В КНДР заявили о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся после визита в Россию, "открывшего новую главу" в развитии двусторонних отношений. Об этом сообщила газета "Нодон синмун" - главный печатный орган Трудовой партии Кореи.

Как отмечается, утром 18 сентября его спецпоезд проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. Ким Чен Ын при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, пишет газета.

Россия - первое государство, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда после приветственной церемонии продолжил следование в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, где осмотрел сборочное производство самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57, а также ознакомился с работой над самолетом Superjet -100 (SJ 100) и посмотрел демонстрационный полет Су-35.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс.