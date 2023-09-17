Вучич упрекнул Евросоюз из-за позиции по Украине

Глава Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times прокомментировал публикации в СМИ о возможном ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Вучич отметил, что ничего не имеет против Киева. Но Сербия, добавил он, разочарована тем, что ЕС оказывает Украине поддержку, которой никогда не пользовались Балканы.

Президент заметил, что в Евросоюз входят 10 государств-доноров и 17 стран, которые получают от них деньги. С учетом того, что «поглощающая способность ЕС не увеличилась», ни те, ни другие не желали бы видеть дополнительные строчки в платежном списке, констатировал Вучич.

Глава государства уточнил, что Сербия в настоящее время находится в значительно лучшей форме, чем Румыния и Болгария до вступления в организацию.