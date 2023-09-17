В Германии выступили за фундаментальную реформу ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной. Ее слова приводит Der Spiegel.

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«Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен», — заявила Бербок.

По ее словам, только в случае адаптации ООН к реалиям 21-о века организация сможет стать местом, где «мировое сообщество будет вместе решать проблемы». Германия также последовательно выступает за реформу Совбеза вместе с Бразилией, Индией и Японией, отметила Бербок.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая заявил, что состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе.