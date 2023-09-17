Ким Чен Ын получил в подарок бронежилет и комплект дронов

Кожемяко подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий
Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну бронежилет и комплект беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
В пресс-службе уточнили, что губернатор подарил лидеру Северной Кореи разработанный в Приморском крае бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла, паха и комплект специальной одежды, малозаметной для тепловизоров.
Кроме того, Ким Чен Ыну вручили пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25». В ведомстве добавили, что эти дроны также производятся в Приморье.
Напомним, что лидер КНДР прибыл в регион в субботу, 16 сентября. Он посетил ряд ключевых объектов военной инфраструктуры, встретился с федеральными и региональными официальными лицами.
В воскресенье Ким Чен Ын посетил кампус ДВФУ, выставку «Улица Дальнего Востока». В ходе осмотра выставки Кожемяко показал гостю лучшие разработки приморских компаний, а также сделал подарки.