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Армения сделала предложение России по ратификации Римского статута МУС

Ереван сделал предложение Москве в связи с планами ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в республике, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян. По его словам, официальные представители России и Армении уже провели встречу, на которой обсуждался этот вопрос.

Армения сделала предложение России по ратификации Римского статута МУС
© РИА Новости

Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет, — сказал Манукян.

Он подчеркнул, что власти Армении намерены ратифицировать Римский статут МУС не против России, а из-за военных действий Азербайджана на территории республики. По мнению посла, подобные дела дела должны стать объектом международного уголовного преследования. Он подчеркнул, что Россия понимает всю ситуацию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме. Глава кабмина добавил, что этот процесс никак не связан с Россией.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

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