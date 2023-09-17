Армения сделала предложение России по ратификации Римского статута МУС

Ереван сделал предложение Москве в связи с планами ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в республике, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян. По его словам, официальные представители России и Армении уже провели встречу, на которой обсуждался этот вопрос.

Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет, — сказал Манукян.

Он подчеркнул, что власти Армении намерены ратифицировать Римский статут МУС не против России, а из-за военных действий Азербайджана на территории республики. По мнению посла, подобные дела дела должны стать объектом международного уголовного преследования. Он подчеркнул, что Россия понимает всю ситуацию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме. Глава кабмина добавил, что этот процесс никак не связан с Россией.