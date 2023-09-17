Россия без каких-либо дополнительных усилий смогла бы одержать победу над Соединенными Штатами, так как они сами себя могут уничтожить, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом сообщается на странице эксперта в социальной сети X (экс-Twitter).

"Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", - допустил Риттер.

Американцы в настоящий момент живут в утопии, не до конца понимая реального положения дел, добавил экс-разведчик США.

"Я пришел к выводу, что сегодняшняя Америка является живым проявлением "Вселенной-25", - отметил он.

Риттер обратил внимание, что Вашингтон не поменяет свой курс в отношении Москвы, то американцы будут обречены. РФ одержит победу в подобной ситуации, прогнозирует бывший разведчик США.