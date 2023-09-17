Борьбу с наркотиками в США назвали маскировкой геополитических целей

Власти США маскируют свои геополитические цели под борьбу с наркотиками, дискредитируя антинаркотическую политику других стран. Такое заявление сделал министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Касательно меморандума правительства США, который 16-й раз подряд дискредитирует нашу суверенную политику по борьбе с наркоторговлей, важно уточнить, что у этого документа, подготовленного в одностороннем порядке и лишенного технического обоснования, очевидные геополитические и политические цели», — подчеркнул Кастильо.

Он добавил, что Вашингтон обвиняет другие страны в недостаточно эффективной борьбе с производством запрещенных веществ, но при этом в США сохраняется один из самых высоких уровней потребления наркотиков в мире. Министр заявил, что несоразмерное потребление запрещенных веществ в штатах приводит к неконтролируемому росту международного спроса на наркотики.

Дель Кастильо также отметил, что за последние несколько лет Боливия побила рекорды по объемам конфискаций и числу уничтоженных нарколабораторий.