Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на украинской территории.
Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, пишет «СТРАНА.ua».
По словам Столтенберга, «большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались».
Он отметил, что в НАТО стремятся к «быстрому миру», но не ценой исчезновения Украины.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса.