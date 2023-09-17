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Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на украинской территории.

Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине
© globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, пишет «СТРАНА.ua».

По словам Столтенберга, «большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались».

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Он отметил, что в НАТО стремятся к «быстрому миру», но не ценой исчезновения Украины.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса.

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