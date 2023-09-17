Пашинян рассказал о векторе внешней политики Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изменений во внешнеполитическом векторе не будет, а политика властей ориентирована на интересы республики. Об этом сообщает ТАСС.

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В воскресенье, 17 сентября, прошел брифинг с участием армянского премьера.

«Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.

Также глава армянского кабмина добавил, что не планирует на встрече в Гранаде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписывать каких-либо документов.

«Надеемся, что интенсивные переговоры продолжатся и мы придем к решению проблемы», — уточнил Алиев.