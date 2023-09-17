В США назвали нового врага Украины на фронте

Украинские силы уже начинают готовиться к зимнему периоду. Для этого они пытаются занять позиции в Работино, чтобы организовать там зимовку. Страны Запада уверены, что Украина не завершит контрнаступление к зиме. Киев проводит наступление с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Украина потеряла более 70 тысяч солдат за три месяца.