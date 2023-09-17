Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет и океанариум
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, сообщает «Коммерсант».
Ему показали макет действующего кампуса, рассказали о развитии острова, а также о задачах учебного заведения. В ДВФУ корейский язык и культуру изучают 450 студентов, при этом молодых людей из Северной Кореи в университете — 43 человека.
После этого глава КНДР ознакомился с экспозицией местных приморских рыб в Приморском океанариуме. Там Ким Чен ЫН также посмотрел представление с участием моржа Миши.
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