Экс-депутат Рады: Блинкен поставил Зеленскому задачу напасть на Крым до весны
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен поставил Владимиру Зеленскому цель напасть на Крым до весны следующего года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.
По его словам, после этого планируется подготовка к выборам президента Украины. Речь идет о создании провокаций, терактов и нападении на российский полуостров. Вторым этапом глава американской дипломатии просит Зеленского начать подготовку к парламентским и президентским выборам.
Блинкен побывал на Украине 7 сентября. Он провел встречу с Зеленским.
В конце августа Владимир Зеленский допустил проведение выборов в условиях специальной военной операции. Он также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок за счет США.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными странами. По его словам, союзники поддерживают идею «уничтожать все российское» на полуострове.