Экс-депутат Рады: Блинкен поставил Зеленскому задачу напасть на Крым до весны

По его словам, после этого планируется подготовка к выборам президента Украины. Речь идет о создании провокаций, терактов и нападении на российский полуостров. Вторым этапом глава американской дипломатии просит Зеленского начать подготовку к парламентским и президентским выборам.

Блинкен побывал на Украине 7 сентября. Он провел встречу с Зеленским.

В конце августа Владимир Зеленский допустил проведение выборов в условиях специальной военной операции. Он также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок за счет США.