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Метеорологи сообщают, что на Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"

Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) в соцсети X (бывшая Twitter).

На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"
© flickr.com

До этого синоптики из США сообщали, что ураган "Ли" движется над Атлантическим океаном и 16 сентября достигнет суши в районе северо-востока США и восточного побережья Канады. Согласно прогнозам, по американским штатам ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях вновь может усилиться до урагана.

"Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00 (23.00 мск. - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении.

Метеорологи выяснили, что ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час. Также они предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов. 6 сентября в Чеченской Республике ураган снес рекламные щиты, срывал кровлю, валил деревья и линии электропередачи.

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