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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

Ранее сигналы звучали в Киеве и еще 13 регионах. Кроме того, тревога раздается в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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Накануне, 16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.

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