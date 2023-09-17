Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена

Американская администрация необычным образом изменила стенограмму выступления главы государства Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих, сообщает Daily Mail.

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Во время выступления в Мэриленде президент похвастался тем, что заставил крупные корпорации платить справедливую долю налогов, а также своим успехом в создании 13 млн рабочих мест в Соединенных Штатах. При этом он допустил серьезную ошибку, намекнув на необразованность цветных меньшинств, ветеранов, рабочих без дипломов средней школы.

По данным издания, позднее Белый дом, публикующий официальные стенограммы речей американского лидера, включая туда междометия «м-м-м» и «э-э-э», тем самым «необычным образом» исправил его слова. В стенограмме эта часть высказывания главы государства приводится в виде «особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы».

Президент хорошо известен своими промахами, преувеличениями и приукрашиванием историй. Ранее он использовал годовщину 11 сентября, чтобы заявить, что вспоминает, как «стоял там на следующий день и смотрел на здание» в Нью-Йорке, когда на самом деле он был в Вашингтоне.