Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонные переговоры, обсудив черноморскую зерновую инициативу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая зерновую сделку, а также специальную военную операцию и ситуацию в сфере безопасности в Гаити.

Также были затронуты приоритеты США на Генеральной Ассамблее ООН, включая поддержку ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление всемирной организации для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение Целей устойчивого развития ЦУР ООН.