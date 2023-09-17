Глава СНБО Украины выдвинул новые требования странам Запада

По его словам, это происходит «по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение», что является поощрением продолжения военных действий. Как указал Данилов, в западных СМИ продвигаются тезисы о провале контрнаступления и постоянном снижении боеспособности украинской армии, а также об ограниченности ресурсов для ведения боевых действий до нескольких месяцев или недель. Также указывается о необходимости быстрого прекращения конфликта, даже если Москва сохранит свои новые регионы.