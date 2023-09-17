Глава СНБО Украины выдвинул новые требования странам Запада
Нежелание западных стран передавать Киеву современное вооружение и дозированная военная помощь не позволяют Украине добиться желаемых целей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны бывшей советской республики Алексея Данилова.
По его словам, это происходит «по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение», что является поощрением продолжения военных действий. Как указал Данилов, в западных СМИ продвигаются тезисы о провале контрнаступления и постоянном снижении боеспособности украинской армии, а также об ограниченности ресурсов для ведения боевых действий до нескольких месяцев или недель. Также указывается о необходимости быстрого прекращения конфликта, даже если Москва сохранит свои новые регионы.
Как считает секретарь, для реализации украинской «формулы мира» страны Запада должны закрепить законодательно долгосрочную военную помощь Киеву, нивелировать тенденцию «усталости от войны», сформулировать и согласовать «формулу украинской победы» на основе «политической ответственности» украинских партнеров, перепланировать связанные с этим действия, «имея в виду их возможный долгосрочный характер».