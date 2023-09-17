В Алжире выразили разочарование из-за сохранения в Африке влияния Запада

Сохранение влияния в Африке стран Запада, в том числе Франции, вызывает в государствах африканского континента глубокое разочарование, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера алжирского движения «Общество за мир» Абда аль-Али Хасани Шерифа.

По его словам, одновременно мировые силы активно конкурируют за континент, предлагая новые форматы связей и сотрудничества, отличные от колониальных моделей и принципа превосходства Запада. Это позволило создать новую среду, способствующую развитию светских государств, независимости и суверенитета, чтобы обеспечить возрождение африканских народов.

Отмечается, что «Общество за мир» выступает против военных переворотов, призывая уважать конституционную легитимность политических режимов. Шериф считает большим результатом включение Африканского союза в G20, открывающее возможность участвовать в укреплении мировой экономики.

Движение «Общество за мир» является крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в 2021 году она получила 65 мест из 462 в парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.