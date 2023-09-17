В Армении назвали условие достижения мира с Азербайджаном

Достижение прочного мира с Баку требует восстановления доверия, для этого Азербайджан должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Армении Эдмона Марукяна.

По его словам, также Азербайджан провалил процесс обмена всех военнопленных. Как отметил дипломат, также осуществляется похищение новых военнопленных, устраиваются «какие-то судебные процессы».

«Очень важно предпринять шаги доверия со стороны Азербайджана в ответ на наши шаги. Процесс не может быть односторонним», — указал Марукян.

По его словам, для восстановления доверия также необходимо разблокировать Лачинский коридор.