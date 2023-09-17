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В Армении назвали условие достижения мира с Азербайджаном

Достижение прочного мира с Баку требует восстановления доверия, для этого Азербайджан должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Армении Эдмона Марукяна.

В Армении назвали условие достижения мира с Азербайджаном
© ТАСС

По его словам, также Азербайджан провалил процесс обмена всех военнопленных. Как отметил дипломат, также осуществляется похищение новых военнопленных, устраиваются «какие-то судебные процессы».

«Очень важно предпринять шаги доверия со стороны Азербайджана в ответ на наши шаги. Процесс не может быть односторонним», — указал Марукян.

По его словам, для восстановления доверия также необходимо разблокировать Лачинский коридор.

13 сентября МИД Армении подтвердил свое предложение совместно с Азербайджаном отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

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