Венгрия, Словакия и Польша ввели запрет на импорт украинского зерна

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры. Впрочем, политологи сомневаются, что подобные угрозы повлияют на позицию властей этих государств, которые стремятся защитить свои экономики, чтобы не потерять поддержку избирателей.

Венгрия запретила ввоз в страну зерна и ещё 20 видов аграрной продукции с Украины из-за ущерба, который такой импорт наносит местным фермерам, заявил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь в интервью журналу Világgazdaság.

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«Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство. Беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, полное отсутствие там стандартов производства ЕС, которые делают европейскую продукцию более дорогой, и, следовательно, низкий уровень цен на неё — это структурные проблемы, которые не ограничиваются производством сельскохозяйственных культур», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, центральноевропейские страны просили Еврокомиссию найти общее решение этой проблемы, однако это ни к чему не привело. В связи с этим правительство Венгрии приняло решение в одностороннем порядке распространить сельскохозяйственное эмбарго ещё на 20 видов украинской продукции.

Схожие меры приняли власти Словакии и Польши. Так, словацкое правительство сообщило, что запрет на импорт зерна и ряда других культур с Украины будет сохраняться до конца 2023 года. 15 сентября премьер-министр Словакии Людовит Одор пояснил, что это делается для того, чтобы обезопасить сельскохозяйственную отрасль страны.

«Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы сохранить справедливость и по отношению к нашим фермерам. В то же время наш шаг — это реакция на аналогичную процедуру Польши и Венгрии», — подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продлевает эмбарго на ввоз украинского зерна и не будет в данном случае «слушать Брюссель». Политик также назвал решения Еврокомиссии в этом вопросе вредными для европейских фермеров.

Пресс-секретарь кабмина страны Пётр Мюллер добавил, что такие меры вводятся «в интересах польских фермеров и потребителей». А министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус пояснил, что запрет будет распространён на несколько видов агропродукции.

«Запрет распространяется на четыре зерновых культуры, но также по моей просьбе и по просьбе фермеров он был расширен на следующие молотые зерновые: на кукурузу, пшеницу, рапс — чтобы эти продукты также не влияли на польский рынок», — уточнил чиновник.

В Москве подобную политику сочли обоснованной. Так, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что власти этих стран действуют рационально, считая, что украинское зерно не должно стать причиной для проблем их фермеров.

«Не исключено, что список стран, ставящих во главу угла свои национальные интересы, вопреки решениям Еврокомиссии, увеличится, истерики же Зеленского не играют здесь никакой роли», — сказал Белик.

Ответные угрозы

Напомним, ранее ЕК приняла решение не продлевать ограничения на экспорт четырёх наименований сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) с Украины в приграничные страны ЕС, при этом обязав Киев ввести меры по контролю за поставками.

В ответ Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили эмбарго на ввоз украинского зерна и ввели собственные ограничения. Болгария пролонгировать запрет не стала, а Румыния заняла выжидательную позицию, заявив, что Бухарест ожидает от Киева предложений по контролю за экспортом продукции. По просьбе Еврокомиссии они должны быть представлены украинской стороной не позже 18 сентября.

Глава киевского режима, реагируя на действия стран Центральной Европы, пригрозил им «цивилизованным ответом». В своём Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен выразил благодарность за решение комиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна, однако предупредил, что Киев отреагирует на несоблюдение этого решения.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи поддержали Украину во время войны. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — сказал Зеленский.

Ранее он уже заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По словам украинского президента, Еврокомиссия нарушает свои обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

«Истерика стала главным приёмом»

Между тем аналитики сомневаются, что Киев сможет как-либо повлиять на решение ряда европейских стран ограничить импорт украинского зерна и другой продукции.

«Единственная возможность у Зеленского влиять на позицию Европы — через своих покровителей в Вашингтоне. Зеленский — марионеточная фигура, и он может высказываться в адрес европейцев как хочет, но это ничего не изменит. Никто в Восточной и Центральной Европе не позволит Украине уничтожить их сельское хозяйство, наводнив рынок дешёвым сырьём», — подчеркнул в разговоре с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Аграрный сектор Европы не может одновременно брать на себя повышенные расходы из-за отказа ЕС от энергоносителей из России и при этом снижать цены на свою продукцию, которая должна будет конкурировать с украинской, добавил аналитик.

«Конечно, это никого не устраивает. Помните, когда Россия ввела импортозамещение, что творилось в Польше? Поэтому европейские страны, как бы они ни поддерживали Украину морально, не могут сказать своим фермерам, чтобы они выпутывались сами. Ни одна партия, правительство или кандидат не смогут после такого рассчитывать на победу», — пояснил политолог.

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв также считает, что угрозы Зеленского в адрес стран Европы, которые ввели эмбарго на украинское зерно, не более чем сотрясение воздуха.

«Истерика давно уже стала главным приёмом и украинских властей, и дипломатии, и беженцев. И вот Зеленский снова впал в истерику, но это рассчитано лишь на украинцев, ведь добиться он таким образом ничего не сможет», — полагает Трухачёв.

Он напомнил, что сельское хозяйство играет большую роль в экономиках Венгрии, Польши, Словакии и других государств Центральной и Восточной Европы, а приток дешёвого украинского зерна негативно сказывается на местных аграриях.

«Все эти страны — преимущественно сельскохозяйственные. Они не хотят терять рынки сбыта в странах ЕС и очень сильно борются за квоты на экспорт своей продукции. Украинское зерно, реализуемое по демпинговым ценам, вполне способно вытеснить польскую, венгерскую, болгарскую, словацкую и прочую продукцию с европейских рынков. Поэтому у них не остаётся выхода, кроме как вводить эти запреты, потому что это прямо бьёт по их экономике», — заявил Трухачёв.

При этом он допустил, что украинское зерно будет в обход этих стран вывозиться в морские порты Хорватии и Нидерландов.